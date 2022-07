"Traumatisch": Aurelia Lamprecht wurde von ihrem Ex gestalkt

Sie zeigt wieder einmal, was für eine starke Frau sie ist! Aurelia Lamprecht war bereits in einigen Shows auf der Suche nach der großen Liebe. Zuerst hatte die Beauty 2020 bei Love Island teilgenommen, ein Jahr später sah man die 24-Jährige bei Are You The One – Reality Stars in Love. Doch einen Partner fürs Leben fand die Influencerin nicht und schreitet weiterhin als Single durchs Leben. Jetzt enthüllte Aurelia Erschreckendes aus einer ehemaligen Beziehung!

Am Sonntag kam es auf Aurelias Instagram-Profil zu einer Fragerunde. Auf die Frage eines Fans, ob ein Mann schon mal um sie gekämpft habe, antwortete die Beauty mit einer schockierenden Nachricht: Sie wurde in der Vergangenheit gestalkt! Laut der Influencerin konnte ihr Ex-Partner nicht akzeptieren, dass sie nicht mehr wollte. "Das war alles eine sehr traumatische Erfahrung für mich, aber es hilft, offen darüber zu reden", schrieb sie.

Aurelia wandte sich auch an ihre Follower und betonte: "Es ist so wichtig, die Anzeichen früh genug zu erkennen und sie schnellstmöglich zu unterbinden." Sie selbst lasse Menschen nur dann schweren Herzens gehen, wenn sie belogen, betrogen und hintergangen werde.

