Zweite Hochzeit mit Samira: Yasin Cilingir verrät Details

Läuten bei Samira und Yasin Cilingir (31) bald zum zweiten Mal die Hochzeitsglocken oder nicht? In der Show Love Island lernten sich die Reality-TV-Stars kennen – und lieben! Ein Jahr später machte der gemeinsame Sohn Malik-Kerim die beiden zu einer kleinen Familie. Im Februar 2021 folgten dann die nächsten süßen Neuigkeiten: Das Traumpaar krönte seine Liebe mit einer Hochzeit. Doch obwohl sich Samira und Yasin derzeit in einer Ehekrise befinden, planen die beiden immer noch ihre zweite große Hochzeit – Yasin verriet jetzt die ersten Details!

In einem Q&A konnten Yasins Follower auf Instagram dem 31-Jährigen Fragen stellen – so interessierte es einen Fan, wo und wann die große Hochzeit stattfinden soll: "Wir heiraten in Baden-Baden im Mai 2023", antwortete Yasin voller Vorfreude. "Wir werden circa 200 Personen einladen – es wird also eine größere Feier!", fuhr der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer in einer weiteren Story fort.

Außerdem wollten die Fans wissen, warum gerade in Baden-Baden groß gefeiert werden soll – auch das erklärte Yasin seinen Followern: 2019 besuchte das Paar gemeinsam einen Beauty-Doc! "Danach waren wir auf dem Weihnachtsmarkt, es war mega – dort haben wir uns einfach verliebt", schwärmte Yasin.

Instagram / samira.bne Yasin und Samira Cilingir mit ihrem Sohn Malik im Oktober 2021

Instagram / samira.bne Yasin und Samira Cilingir im April 2022

Instagram / samira.bne Das Hochzeitsfoto von Yasin und Samira

