Abgefahren: Dieser deutsche TikTok-Star nutzt sechs Handys!

Younes Zarou investiert eine Menge Arbeit in seine Social-Media-Karriere! Der Webstar hat in den vergangenen Jahren einen kometenhaften Aufstieg hingelegt: Der Influencer ist inzwischen Deutschlands reichweitenstärkster TikTok-Star. Der Erfolg kommt aber nicht von ungefähr: Der Beau steckt viel Zeit und Arbeit in seine kreativen Clips. Außerdem braucht er auch viel Equipment: Younes benutzt sechs verschiedene Handys, wie er Promiflash verrät!

Im Rahmen des TikTok-Preises Verties Award 2022 in Potsdam verrät Younes Promiflash, dass er selbst nicht mit seinem riesigen Erfolg gerechnet habe: "Damals war mein Ziel 100.000 Abonnenten. Ich hatte dann 100.000 Abonnenten erreicht und gedacht, jetzt habe ich es geschafft. Und jetzt sind es 46 Millionen." Für diesen Erfolg muss er aber einiges tun: Unter anderem verbringt er sehr viel Zeit auf TikTok und anderen Plattformen, um Ideen zu sammeln. "Meine Bildschirmzeit war letztens – ich habe sechs Handys – auf meinem Haupthandy acht Stunden und auf meinen anderen sind es jeweils so drei bis vier Stunden", erzählt er.

Aber wofür braucht Younes sechs Handys? "Ich habe ein privates Handy und dann habe ich noch mehrere Handys zum Filmen", klärt er auf. Unter anderem habe er ein kleineres Gerät, wenn er ein Handy mal irgendwo befestigen muss – aber auch ein größeres Handy und ein Handy für Behind-the-Scenes-Material.

