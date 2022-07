Alleinerziehende Mutter: So geht es Cathy Hummels damit

Cathy Hummels (34) und ihr Sohn sind ein Herz und eine Seele. Vor vier Jahren brachte die Influencerin gemeinsam mit ihrem Mann Mats Hummels (33) den kleinen Ludwig (4) zur Welt. Trotz diverser Trennungsgerüchte verbringen sie auch hin und wieder Zeit zu dritt – meistens ist jedoch die Kampf der Realitystars-Moderatorin an Ludwigs Seite. Nun erzählte Cathy, wie es für sie als alleinerziehende Mutter ist!

In einem Interview mit Bunte gab die 34-Jährige einige Infos über ihr Familienleben preis. "Ich war meist diejenige, die sich um die Familie gekümmert hat, und für vieles allein verantwortlich", erklärte sie. Mittlerweile suchte sich Cathy Unterstützung von einem Au-pair, doch die meiste Zeit ist sie selbst bei ihrem Ludwig. Aber auch ihre Eltern greifen ihr bei dem Enkelkind unter die Arme – und selbstverständlich der Papa: "Mats ist in seinem Verein sehr eingespannt und hat nicht so viel Zeit, aber natürlich sieht er seinen Sohn."

Zu dem Vierjährigen hat Cathy eine ganz besondere Bindung und sie ist stets darauf bedacht, die bestmögliche Mutter für ihn zu sein. "Wir haben eine sehr intensive Mutter-Sohn-Beziehung und das gibt mir wahnsinnig viel Kraft. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich meinen Sohn liebe", schwärmte sie weiter.

Instagram / cathyhummels Mats, Ludwig und Cathy Hummels

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels (r.) mit ihrem Sohn Ludwig

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig, 2019

