Cathy Hummels (34) ist ganz vernarrt in ihren Sohn! Aktuell residiert die Influencerin trotz diverser Trennungs- und Fremdflirtgerüchte zusammen mit ihrem Ehemann Mats (33) und dem gemeinsamen Sohn Ludwig (4) in Miami. Dort genießt sie die heiße Sonne in vollen Zügen und teilte schon das ein oder andere Bild mit ihrer Familie oder vom Strand. Jetzt teilte Cathy wieder süße Fotos mit Ludwig.

Auf Instagram postete sie zwei Bilder, auf denen ihr Sohn auf einem Stuhl am Pool auf ihrem Schoß sitzt und sich an seine Mama kuschelt. Cathy gibt ihm dabei einen Schmatzer auf die Backe und schaut Ludwig ganz verträumt an. Und dieser Blick ist für sie wohl auch etwas Besonderes: "Keinen anderen Menschen auf der Welt schaue ich so an", schrieb die Autorin nämlich zu den Schnappschüssen. Und diese Exklusivität scheint ihr auch sehr wichtig zu sein, denn sie ergänzte den Hashtag #meineeinzigeliebe.

Ob das wohl ein kleiner Seitenhieb gegen ihren Ehemann ist? Zu den Gerüchten um das wilde Liebesleben ihres Mannes hatte Cathy zuletzt eigentlich geschwiegen – oder sich belustigt zu dem Drama geäußert. "Ich kann mich an eine Schlagzeile erinnern, 'Die Soap des Sommers', und ich wollte schon immer mal in einer Soap mitspielen, also eigentlich ist alles gut!", hatte sie selbstbewusst erklärt und die Spekulationen weggelächelt.

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit Mats und Ludwig in Miami

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig, Mai 2022 in Miami

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de