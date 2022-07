Andrej Mangold sicher: Bachelorette-Kandidaten wollen Fame

Was ist die wahre Intention hinter einer Teilnahme bei Die Bachelorette? Zurzeit buhlen einige Männer bei der Kuppelshow um das Herz von Sharon Battiste (30). Dabei haben sie aber nicht nur Chance auf die große Liebe – oftmals gehen die Kandidaten auch mit einigen neuen Followern in den sozialen Medien nach Hause. Promiflash wollte von dem einstigen Rosenkavalier Andrej Mangold (35) wissen: Wie groß ist das Interesse an Ruhm durch eine Teilnahme an der TV-Show?

Der Influencer war selbst vor drei Jahren in der Rolle des Rosenverteilers – und kennt sich in Sachen Kuppelshows bestens aus. "Wenn du dich als Kandidat bei dem Bachelor oder der Bachelorette bewirbst, dann gehst du da natürlich auch rein, um dich zu verlieben. Aber du machst dir im Vorfeld ganz klar Gedanken und jeder Kandidat dort möchte in die Öffentlichkeit und auf Social Media Reichweite aufbauen", erklärte Andrej gegenüber Promiflash. Er ist der Meinung, dass sich die beruflichen Chancen durchaus erhöhen.

Außerdem sei es unter 20 Kandidaten deutlich wahrscheinlicher, danach seinen Bekanntheitsgrad zu steigern, als tatsächlich die große Liebe zu finden. "Ich glaube, dass das Bekanntwerden im Nachhinein deutlich mehr im Fokus steht, als sich zu verlieben", führte Andrej weiter aus. Aber nicht nur die Kandidaten könnten an der Reichweite interessiert sein. "Trotz alldem hat auch der Bachelor oder die Bachelorette im Vorfeld über berufliche Perspektiven nachgedacht, das ist auch einfach die Wahrheit", gab der Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer zu.

Alle Infos zu "Die Bachelorette" auf RTL+.

Anzeige

RTL Andrej Mangold im "Der Bachelor"-Finale 2019

Anzeige

RTL+ Bachelorette Sharon in der Nacht der Rosen

Anzeige

Instagram / dregold Andrej Mangold, Ex-Bachelor

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de