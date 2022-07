Dieters DSDS-Comeback: Was passiert mit "Das Supertalent"?

Wird Dieter Bohlen (68) auch zur Das Supertalent-Jury zurückkehren? Am Mittwoch verkündete der Poptitan live im Fernsehen, dass er für die allerletzte Staffel von Deutschland sucht den Superstar wiederkommen werde. Im kommenden Jahr soll die Talentshow, die seit 2002 über die deutschen Bildschirme flimmert, dann ein Ende finden. Doch eine Frage blieb bisher noch offen: Wird Dieter nach seinem DSDS-Comeback nun auch wieder beim "Supertalent" mit dabei sein?

Im vergangenen Jahr hatte RTL in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass der 68-Jährige nicht nur DSDS, sondern auch "Das Supertalent" den Rücken kehre. Da die neue Jury, bestehend aus Lukas Podolski (37), Chantal Janzen und Michael Michalsky (55), bei den Zuschauern jedoch nicht so gut ankam, legte der Sender in diesem Jahr erst einmal eine Pause mit der Talentshow ein. Doch wie stehen die Chancen, dass der Modern Talking-Star nach seiner Rückkehr zum Sender auch wieder bei "Das Supertalent" mit von der Partie ist? "'Das Supertalent' ist zurzeit in einer Pause und wann die Sendung bei RTL zurückkehren wird, geben wir wie immer rechtzeitig bekannt", gab ein Sprecher auf Nachfrage von t-online bekannt.

Das bedeutet wohl, dass sich die Fans jetzt erst einmal nur auf Dieters Comeback bei DSDS freuen dürfen. Scheinbar sind viele Liebhaber der Show auch schon ganz aus dem Häuschen angesichts der Neuigkeiten. "Endlich bist du wieder zurück" oder "Dieter Superstar. Mega, mega News!", war auf dem Instagram-Account des Musikproduzenten zu lesen.

Getty Images Dieter Bohlen beim Finale von "Das Supertalent" 2016

Getty Images Dieter Bohlen, Modern-Talking-Sänger

Getty Images Dieter Bohlen, Komponist

