Bandelt Samantha Abdul etwa mit "Selling Sunset"-Brett an?

Hat Samantha Abdul (32) wieder einen neuen Mann an ihrer Seite? Im April gab die ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmerin bekannt, dass ihre Beziehung mit dem einstigen Love Island-Kandidaten Mischa Mayer (30) in die Brüche gegangen ist. Mittlerweile ist sie aber offenbar über das Liebes-Aus hinweg: Erst vor wenigen Tagen meldete sie sich gut gelaunt aus dem Griechenland-Urlaub mit Gerda Lewis (29) und Asena Neuhoff. War vielleicht der Netflix-Makler Brett Oppenheim (45) ein Grund für ihre Freude?

Vor wenigen Tagen veröffentlichte Sam in ihrer Instagram-Story bereits ein Foto mit dem Selling Sunset-Star – und wie jetzt herauskommt, sollen die beiden sich nicht nur so über den Weg gelaufen sein, sondern miteinander anbandeln. Wie Bild berichtet, haben sich die beiden auf Mykonos kennengelernt und dort auch schon miteinander geknutscht. Doch damit nicht genug: Jetzt halten sich die beiden offenbar gemeinsam in Budapest auf. Samantha und Brett teilten in ihren Storys Bilder aus der ungarischen Hauptstadt, die sich auffällig ähnlich sehen.

Brett ist seit etwas über einem halben Jahr Single: Kurz vor Weihnachten gab der Immobilienunternehmer die Trennung von seiner Freundin Tina Louise bekannt. Dennoch sei er noch mit der Influencerin befreundet. "Ich bin dankbar für dich, Tina. Für deine Liebe, dein Lachen, dein Lächeln und für unsere andauernde Freundschaft", schrieb der 45-Jährige auf Instagram.

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul im April 2022

Instagram / samantha_justus Samantha Justus im Juli 2020

brettoppenheim / Instagram Brett Oppenheim und Tina Louise im Sommer 2021

