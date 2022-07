Mittels Leihmutter: Cameron Diaz (49) will ein weiteres Kind

Cameron Diaz (49) und Benji Maddens (43) Familienplanung ist offenbar noch nicht abgeschlossen. Seit mehr als acht Jahren geht das Paar nun schon gemeinsam durchs Leben. Vor rund zweieinhalb Jahren durften sie dann ihre erste Tochter dank einer Leihmutter auf der Welt begrüßen: Im Dezember 2019 wurde die kleine Raddix Madden geboren. Nun verriet ein Insider, dass Cameron gern noch ein Kind bekommen möchte.

Wie ein Bekannter des Paares gegenüber US Weekly berichtete, wünschen sich die Schauspielerin und ihr Liebster ein weiteres gemeinsames Baby. So erzählte der Insider, dass die Eheleute schon seit einiger Zeit mit einer potenziellen Leihmutter in Kontakt stehen sollen. "Benji wollte immer eine große Familie, und Cameron musste nach der Geburt der gemeinsamen Tochter nicht mehr überredet werden", berichtete die Quelle. Sollten sich Cameron und Benji wirklich für ein weiteres Baby entscheiden, würden sie sich besonders über einen kleinen Bruder für Raddix freuen.

Doch das Leben als Mama ist nicht immer einfach, wie die Drei Engel für Charlie-Darstellerin im vergangenen Jahr bereits erzählte. Auch sie käme mal an ihre Grenzen. So berichtete die 49-Jährige, dass sich ihr gesamter Tagesablauf nach den Bedürfnissen ihres Babys richte. "Ich koche all ihre Mahlzeiten. Ich wecke sie auf, mein Mann bringt sie ins Bett. Wir sind wirklich ein supereingespieltes Team", versicherte sie.

Anzeige

Getty Images Cameron Diaz, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Benji Madden und Cameron Diaz in Los Angeles, Juni 2016

Anzeige

Getty Images Cameron Diaz, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de