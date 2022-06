Bei Heidi Montag (35) hat es endlich geklappt! Die The Hills-Darstellerin hat kein Geheimnis daraus gemacht, dass sie in den vergangenen zwei Jahren verzweifelt versucht hat, ihre Familie zu vergrößern. Zusammen mit ihrem Mann Spencer Pratt (38) wünschte sie sich sehnlichst weiteren Nachwuchs – wurde aber einfach nicht schwanger. Jetzt hat das Paar aber doch noch allen Grund zur Freude. Heidi ist in anderen Umständen.

Im Interview mit Us Weekly hat die 35-Jährige die schönen Nachrichten ausgeplaudert. "Ich könnte nicht aufgeregter sein", gab sie zu und betonte, dass auch ihr Mann und ihr Sohn Gunner sich total auf das neue Familienmitglied freuen. "Ich hatte immer das Gefühl, dass irgendetwas fehlt – das Gefühl, dass eine Person in unserer Familie fehlt, für die ich schon viel Liebe empfand", erzählte sie außerdem. Allerdings habe sie zuletzt kaum noch daran geglaubt, noch ein Kind zu bekommen. Die Hoffnung habe sie aber nie aufgegeben.

Im Dezember soll das Baby das Licht der Welt erblicken – doch bis dahin muss die US-Amerikanerin noch ein paar Monate Schwangerschaft "überstehen". Das könne dieses Mal ziemlich anstrengend werden, hielt sie fest – immerhin braucht auch Sohnemann Gunner noch immer ihre volle Aufmerksamkeit. Und auch nach der Geburt werde es keineswegs entspannter. "Ich habe ein Kleinkind – ich bekomme keinen Schlaf, wenn das Baby schläft", vermutete Heidi.

Instagram / heidimontag Heidi Montag mit ihrem Sohn Gunner und ihrem Mann Spencer

Instagram / heidimontag Heidi Montag, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / heidimontag Heidi Montag, Realitystars

