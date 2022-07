Khloé Kardashians Baby entstand vor Vaterschafts-Skandal!

Was geht wohl gerade in Khloé Kardashian (38) vor? Die Reality-TV-Darstellerin sorgt aktuell für große Schlagzeilen: Gemeinsam mit ihrem On-Off-Partner Tristan Thompson (31) erwartet sie via Leihmutter ein zweites Kind – und das, obwohl erst im Dezember die erneute Untreue des Basketballers herausgekommen war. Der Basketballer zeugte mit seiner Affäre sogar ein Baby. Viele Fans fragen sich nun: Warum entschloss sich Khloé dennoch für einen weiteren Sprössling mit dem Sportler? Die Beauty wusste zu diesem Zeitpunkt offenbar nichts von der Affäre...

Das enthüllte ein Insider jetzt gegenüber People: "Das Baby wurde per Leihmutter gezeugt, bevor Khloé und der Öffentlichkeit bekannt wurde, dass Tristan im Dezember ein Baby mit jemand anderem bekommen hatte." Die Schwester von Kim Kardashian (41) und der Kanadier waren damals wohl noch ein Paar und wollten ihre Familie erweitern.

Die Fans der werdenden Zweifachmama sind von der Babynews mehr als geschockt. Auf Instagram häufen sich bereits die Kommentare zu dem Thema: "Bitte nicht noch ein Baby mit Tristan", schrieb ein Fan unter einen Beitrag von Khloé, ein anderer kommentierte: "Bitte sag mir, dass du nicht noch ein Baby mit dem Mann bekommst, der dich gedemütigt und missachtet hat!"

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Mai 2022

ActionPress Khloé Kardashian und Tochter True bei einer Premiere, April 2022

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Tristan Thompson mit Töchterchen True

