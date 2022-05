Gülcan Kamps (39) scheint ihren neuen Alltag sehr zu genießen! Nachdem die Moderatorin im Juni 2021 ihre erste Schwangerschaft publik gemacht hatte, war es im vergangenen Dezember endlich so weit: Die Viva-Bekanntheit und ihr Mann Sebastian durften ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen. Bislang verrieten die Eheleute nicht, ob sie eine Tochter oder einen Sohn bekommen haben. Trotzdem hält die Influencerin ihre Fans regelmäßig mit Baby-Updates auf dem Laufenden. Doch obwohl das Muttersein manchmal ganz schön stressig ist, könnte Gülcan nicht glücklicher sein!

Auf ihrem Instagram-Account postete die 39-Jährige jetzt einen Schnappschuss, auf dem sie in die Kamera lächelt. In der Bildunterschrift darunter teilte sie ihre Gedanken mit ihren Fans. "Unglaublich! Mein Mäuschen ist schon fünf Monate bei mir", notierte Gülcan. Die Zeit mit ihrem Kind sei einfach total besonders – und das, obwohl die Neu-Mama mit ihrem Baby oft natürlich alle Hände voll zu tun hat. "Jeder Tag ist schöner als der andere (ganz gleich, wie stressig der Tag am Ende war)", schwärmte die einstige Let's Dance-Kandidatin.

Erst im April hatte die Schauspielerin zuletzt durchblicken lassen, wie stressig das Muttersein manchmal sein kann. "Ich weiß, dass die Zähnchen kommen – komischerweise aber hinten die Backenzähne", berichtete sie in ihrer Story. Dadurch komme ihr Kind fast gar nicht zur Ruhe. "Dann wird gar nicht mehr geschlafen – maximal 30 Minuten ein Schläfchen", gab Gülcan preis.

