Erstes Interview: Bestätigt Cathy Hummels die Scheidung?

Cathy Hummels (34) äußert sich erstmals zu den Trennungsgerüchten. Vor wenigen Wochen verriet ein Insider, dass die Kampf der Realitystars-Moderatorin und ihr Mann Mats (33) bereits seit Anfang 2021 getrennte Wege gehen sollen. In einem Interview mit Bunte erzählte die 34-Jährige nun, dass sie lange Zeit alles dafür getan habe, um eine glückliche Ehe zu führen. Durch die räumliche Trennung und ihre mentale Gesundheit sei die Beziehung allerdings auf die Probe gestellt worden. Trotz des Ehe-Aus kümmere sich der Kicker jedoch um seinen Nachwuchs: "Mats ist in seinem Verein sehr eingespannt und hat nicht so viel Zeit, aber natürlich sieht er seinen Sohn."

