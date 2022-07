So normal: Model Georgia Fowler albert mit ihrer Tochter rum

Spielplatz statt Laufsteg! Im vergangenen Herbst durfte sich Georgia Fowler (30) erstmals über Nachwuchs freuen: Gemeinsam mit seinem Partner Nathan Dahlah hieß das schöne Model eine Tochter willkommen, die kleine Dylan. Seitdem hat sich das Leben der ehemaligen Victoria's Secret-Beauty total verändert – statt in High Heels von Modenschau zu Modenschau zu spazieren, genießt Georgia lieber Zeit mit ihrem Töchterchen!

Aktuelle Paparazzibilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen die Brünette auf einem Spielplatz in Sydney, Australien. Offensichtlich total happy schubste sie ihre Kleine an, die in einer Schaukel ihren Spaß hatte – und zog dabei wilde Grimassen, um Dylan zum Lachen zu bringen. Dabei war Georgia ganz unglamourös gekleidet: Die Neuseeländerin trug eine weite Jeans und ein Sweatshirt.

Ihre neue Rolle als Mama ist für Georgia eine totale Bereicherung. In einem Interview erklärte die 30-Jährige im Dezember, dass sie sich das Leben mit einem Baby viel schwerer vorgestellt habe: "Es war viel einfacher, als ich dachte!"

Getty Images Georgia Fowler in London, Juni 2022

Instagram / georgiafowler Georgia Fowler mit ihrer Tochter Dylan in London

Getty Images Georgia Fowler, Model

