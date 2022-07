Zweites Baby: Warum wählte Khloé Kardashian eine Leihmutter?

Khloé Kardashian (38) sorgte vor wenigen Stunden für eine große Überraschung! Die The Kardashians-Beauty erwartet nach ihrer Tochter True (4) ein zweites Kind mit ihrem Ex Tristan Thompson (31) – und das, obwohl der Basketballer sie mehrmals betrogen hat. Das Baby trägt die Blondine aber nicht selbst aus, denn es kommt mithilfe einer Leihmutter zur Welt. Aber warum entschied sich Khloé eigentlich für diesen Weg?

In der Vergangenheit hat die Modeunternehmerin immer wieder geschildert, dass sie Schwierigkeiten hat, ein zweites Mal schwanger zu werden. In einer Folge von "Keeping up with the Kardashians" berichtete sie beispielsweise ihrer Schwester Kim Kardashian (41), dass Ärzte eine zweite Schwangerschaft bei ihr als riskant einschätzten. "Höchstwahrscheinlich werde ich nicht in der Lage sein, ein Kind auszutragen", betonte sie.

Zudem hat sich Khloé zu diesem Zeitpunkt auch bereits auf Twitter zu ihrem Versuch, zum zweiten Mal schwanger zu werden, geäußert. "Es ist ganz anders als meine Erfahrungen mit True", erklärte sie und fügte hinzu: "Es ist emotional so hart – und auch körperlich macht es keinen Spaß."

Getty Images Khloé Kardashian bei der Met Gala 2022

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Februar 2022

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

