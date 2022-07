"Alles meins": Ron Bielecki nach Skandal frisch verliebt?

In Ron Bieleckis (23) Liebesleben scheint sich etwas getan zu haben! Der YouTuber sorgte zuletzt eher für Negativschlagzeilen. Während eines Livestreams, in dem er offenbar total betrunken gewesen ist, beleidigte er nämlich einen Mann ziemlich heftig. Er nannte ihn einen "Geringverdiener", mit dem er sich als erfolgreicher Internet-Star nicht abgeben wolle. Mittlerweile entschuldigte er sich für seinen Ausraster und überrascht nun mit einem neuen Posting: Ron knutscht mit einer heißen Dame!

Der besagte Schnappschuss ist auf seinem Instagram-Profil zu sehen. Auf dem Pic küsst Ron eine Brünette leidenschaftlich ab – auf ihrem Schoß liegen rote Rosen. Dazu schrieb er die Worte "Alles meins", was darauf hindeutet, dass die Beauty seine neue Freundin sein könnte. Aber seine Fans scheinen das nicht ganz glauben zu können.

So scherzen einige User unter dem Bild: "Kurz im Suff verliebt" oder auch: "Was passiert hier?" Denn Ron ist die meiste Zeit eher als Single unterwegs und genoss diese Zeit wohl auch sehr. In einem Interview verriet er sogar zuletzt, dass er mittlerweile 500 bis 600 Sexpartnerinnen gehabt habe. Ist diese wilde Zeit nun vorbei?

Anzeige

Instagram / ronbielecki Ron Bielecki, Influencer

Anzeige

Instagram / ronbielecki Ron Bielecki, Influencer

Anzeige

Instagram / ronbielecki Ron Bielecki, Influencer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de