Alte Kamera: "Bares für Rares"-Star holt 14,4 Millionen Euro

Das war wohl sein bisher größter Erfolg! Wolfgang Pauritsch (50) ist schon von Anfang an bei Bares für Rares mit dabei und feilscht in der ZDF-Show mit seinen Kollegen um die seltenen Fundstücke der Verkäufer. Ein ganz besonders seltenes Stück hatte sich nun in den Händen des Österreichers befunden – und er wusste dieses enorm gewinnbringend zu versteigern. Wolfgang holte als Auktionator satte 14,4 Millionen Euro für eine extrem seltene Kamera!

Auf dem offiziellen Instagram-Account von "Bares für Rares" berichtete der 50-Jährige von diesem besonderen Erlebnis: "Ich habe vor einigen Tagen eine Leica-Kamera versteigern dürfen." Diese habe dem Erfinder der Kleinbildkamera, Oskar Barnack, gehört. Für insgesamt 14,4 Millionen Euro wechselte der Fotoapparat den Besitzer. Dieser Moment ging an dem Händler nicht spurlos vorbei. "Ich habe gezittert wie ein kleines Kind!", erinnerte er sich.

Mit diesem Erfolg glaubt Wolfgang am Höhepunkt seiner Karriere als Auktionator angekommen zu sein. "Das war das Highlight. Ich glaube, das werde ich nie wieder toppen können", schwärmte der Kunst- und Antiquitätenhändler. Die Fans sind ebenfalls beeindruckt. "Ein Wahnsinn, es sei dir gegönnt!", kommentierte ein User den Clip.

ZDF/Guido Engels "Bares für Rares"-Händler Wolfgang Pauritsch

Nadine Rupp/action press für Bauer Stars&Stories Wolfgang Pauritsch

Getty Images Wolfgang Pauritsch bei der McDonald's Benefiz Gala in München 2019

