Coupleontour-Ina in Klinik: Jetzt äußert sich ihre Schwester

Nun wendet sich auch die Schwester von Coupleontour-Ina an die Follower. Vor wenigen Tagen schockierte Nessie die Fans mit der Neuigkeit, dass ihre Partnerin ins Krankenhaus gebracht wurde. Zudem sei die blonde Beauty im Moment auch nicht ansprechbar. Viel ist über den Gesundheitszustand des TikTok-Stars nicht bekannt, doch offenbar sieht es nicht gut aus. Jetzt meldete sich auch Inas Schwester zu Wort und bat die Fans um Rücksicht.

In ihrer Instagram-Story wandte sich Suzana an ihre Community und begann zu erzählen, dass er ihr nicht zustehe, ein Statement über Inas Gesundheitszustand abzugeben. "Die einzige Information, die ich abgeben möchte, ist: Wenn jemand überhaupt etwas dazu sagt, ist es Vanessa! Sie ist ihre Frau und so ist das", stellte die Blondine klar. Die Kölnerin fuhr fort, dass die Familie zusammenhalte und auch wenn Suzana nicht gläubig sei, bete sie für die Genesung ihrer Schwester. "Ich hoffe einfach, dass alles wieder in Ordnung kommt. Wir versuchen so stark wie möglich zu sein", versicherte die Beauty.

Im Anschluss bat sie die Coupleontour-Community noch, die Privatsphäre des Paares sowie ihre eigene zu wahren. "Das Letzte, was ich will, ist jetzt mit Fremden über solche Sachen zu reden", stellte sie klar. Für Suzana sei die Hauptsache, dass Ina schnell wieder gesund werde. Weiter wolle sie sich zu diesem Thema auch nicht äußern. "Es ist alles schon Scheiße genug", beendete sie ihre Story.

Anzeige

Instagram / coupleontour Ina und Vanessa von Coupleontour

Anzeige

Instagram / coupleontour Ina und Vanessa, Influencer

Anzeige

Instagram / coupleontour Die Coupleontour-Stars Ina und Vanessa

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de