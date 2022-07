"Frechheit!": Cheyenne Ochsenknecht putzt verdrecktes Klo

Cheyenne Ochsenknecht (22) zeigt Haltung! Dass das Model so gar kein Luxus-Girl ist, bewies sie schon mit ihrem Umzug auf den Bauernhof ihres Verlobten Nino Sifkovits: Dort kümmern sie sich gemeinsam um Rinder, Hühner, Schweine, Hunde und Katzen und brachten auch schon ein Kälbchen auf die Welt. Deshalb schreckt sie auch nicht davor zurück, in einem Restaurant Hand anzulegen: Cheyenne räumte kurzerhand das Klo auf.

Der Zustand der Toilette gefiel ihr beim Besuch eines Wiener Edel-Schuppens nämlich gar nicht: In ihrer Instagram-Story zeigte Cheyenne, wie überall auf dem Boden Papiertücher herumlagen. "Ich verstehe nicht, wie man eine öffentliche Toilette, besonders bei so einem luxuriösen Laden, verschmutzen kann", echauffierte sie sich über die anderen Benutzer des stillen Örtchens. Deshalb machte die Tochter von Uwe Ochsenknecht (66) dann auch kurzen Prozess und räumte die Tücher alle eigenhändig in den Mülleimer. "Ich finde, das ist eine absolute Frechheit!", machte sie ihrem Ärger über die Restaurantbesucher noch mal Luft.

Sogar die leeren Klopapierrollen warf Cheyenne in den Müll – und zeigte sich danach sichtlich zufrieden mit ihrer guten Tat. "So, das dauert zwei Sekunden, alles aufräumen, fertig. Sieht doch schon viel einladender aus!", freute sie sich nach getaner Arbeit über die aufgeräumte Bedürfnisanstalt.

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht im Juli 2022

Instagram / ninoclaus Nino Sifkovits und Cheyenne Ochsenknecht

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht, Model

