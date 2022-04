Cheyenne Ochsenknecht (21) hat wohl eine regelrechte Feuerprobe auf dem Bauernhof bestanden! Seit über einem Jahr lebt die Tochter von Uwe (66) und Natascha Ochsenknecht (57) bei ihrem Verlobten Nino Sifkovits in Österreich: Die Influencerin und ihr Liebster ziehen ihre kleine Tochter Mavie auf einem Hof mit zahlreichen Tieren auf. Im Stall musste die stolze Mutter jetzt ordentlich mit anpacken: Cheyenne hat sich als Geburtshelferin bewiesen – sie half einem kleinen Kalb zur Welt!

In ihrer Instagram-Story berichtete Cheyenne jetzt von diesem unvergesslichen Ereignis: Sie habe einspringen müssen, weil während der Geburt keine anderen Helfer auf dem Hof waren. "Der Nino hat es allein versucht – aber es ging einfach nicht, weil das Kalb und die Mama so blöd lagen", erklärte die 21-Jährige. Aus diesem Grund habe das Paar dem Tier kurzerhand gemeinsam geholfen. "Ich habe heute zum ersten Mal in meinem Leben ein Kalb zur Welt gebracht. Es war echt krass", resümierte die Blondine.

Cheyenne und ihr Nino haben wohl alles richtig gemacht – bei der Geburt lief nämlich offenbar alles nach Plan. "Das Kalb ist gesund", freute sich das Model und verriet zudem noch ein kleines Detail zu dem tierischen Baby: Die Kuh habe männlichen Nachwuchs zur Welt gebracht.

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht mit ihrem Verlobten Nino und ihrer Tochter Mavie

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht, Model

Instagram / ninoclaus Nino Sifkovits und Cheyenne Ochsenknecht

