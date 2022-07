Gerüchte: Haben sich Emily Ratajkowski und Ehemann getrennt?

Ist bei Emily Ratajkowski (31) und ihrem Ehemann Sebastian Bear-McClard (35) etwa alles aus und vorbei? Das Paar besiegelte seine Liebe 2018 mit einer romantischen Hochzeit – 2021 krönte dann ihr erstes gemeinsames Kind, Sohnemann Sylvester Apollo Bear (1), das Liebesglück der verliebten Turteltauben. Nun erreichten die Fans der beiden aber besorgniserregende Neuigkeiten: Emily und Sebastians Ehe soll vor dem Aus stehen!

Wie Page Six berichtet, kursieren aktuell Gerüchte darüber, dass es bei Emily und Sebastian gewaltig kriseln soll – angeblich soll der Produzent die Mutter seines Sohnes betrogen haben. Und tatsächlich lichteten Paparazzi die Brünette am Donnerstag ohne ihren Ehering ab. Am Mittwoch war ihr Mann aber noch mit seinem Ring gesichtet worden.

Emily äußerte sich bislang noch nicht zu den Spekulationen – trotzdem gaben ihre Fans ihr unter ihrem letzten Beitrag auf Instagram schon mal Zuspruch und versuchten, sie aufzumuntern. "Wie konnte er dich betrügen? Du hast einen besseren Partner verdient", schrieb beispielsweise eine Followerin.

Instagram / emrata Emily Ratajkowski im Juli 2022

Getty Images Sebastian Bear-McClard und Emily Ratajkowski

Instagram / emrata Emily Ratajkowski und ihr Ehemann Sebastian Bear-McClard

