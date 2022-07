Khloé Kardashians Babynews fast in Talkshow ausgeplaudert?

Khloé Kardashian (38) überraschte ihre Fans mit einer niedlichen Nachricht aus ihrem Privatleben! Die Schwester von Kim Kardashian (41) erwartet nach Töchterchen True (4) zum zweiten Mal Nachwuchs: Gemeinsam mit ihrem Ex Tristan Thompson (31) darf sie sich mithilfe einer Leihmutter auf Baby Nummer zwei freuen. Aber wurde die Nachricht von Khloés zweitem Baby etwa bereits fast vor ein paar Monaten in einer Talkshow ausgeplaudert?

Khloés Mutter Kris Jenner (66) war im April 2022 zu Gast bei Ellen DeGeneres (64) TV-Sendung "The Ellen DeGeneres Show" – und in dem Interview mit der Moderatorin sprach sie auch ganz offen über den Nachwuchs in der Familie. Zu diesem Zeitpunkt vermutete das Oberhaupt des Kardashian-Jenner-Clans, dass ihre Tochter Kendall (26) ihr als Nächstes ein Enkelkind schenkt. Doch Ellen hatte einen Einwand. "Ich glaube nicht, dass sie dir das zwölfte [Enkelkind] schenken wird", vermutete sie und behauptete scherzhaft: "Ich glaube, da kommt noch jemand davor. Ich weiß, wer es ist." Ob sie damit etwa auf Khloé anspielte?

Immerhin ist es durchaus möglich, dass Ellen zu diesem Zeitpunkt schon von Khloés zweitem Baby gewusst hat. Gegenüber People gab ein Sprecher der werdenden Zweifach-Mama nämlich bereits an, dass das Kind schon im vergangenen Jahr entstanden ist. "Wir können bestätigen, dass True ein Geschwisterchen bekommen wird, das im November gezeugt wurde!", erklärte er.

Anzeige

Instagram / krisjenner Kris Jenner im Juli 2022

Anzeige

Getty Images Ellen DeGeneres, Moderatorin

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de