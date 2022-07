Nach Klinik-Aufenthalt: Travis Barker feiert Bühnen-Comeback

Travis Barker (46) kehrt langsam zurück in seinen Alltag! Der Musiker hatte seine Fans Ende Juni in Angst und Schrecken versetzt: Wegen einer Entzündung der Bauchspeicheldrüse musste der Blink182-Star ins Krankenhaus und kämpfte dort um sein Leben. Doch der Schlagzeuger erholte sich gut und wurde nach etwa einer Woche entlassen. Nach all den Strapazen feiert Travis jetzt sogar schon sein Comeback auf der Bühne!

Wie unter anderem Page Six berichtet, nahm der 46-Jährige am Mittwoch endlich wieder seinen Platz hinter den Drums ein. Sein Kumpel Machine Gun Kelly (32) spielte in Los Angeles ein Konzert – und holte seinen Bro auf die Bühne: "Es gibt eine Person, die ich vergöttert habe, mit der ich mich angefreundet habe und die an mich geglaubt hat", pries MGK Travis an.

Doch mutete sich der Rockstar damit zu viel zu? Wie MGK nämlich auch andeutete, habe Travis noch nicht die Erlaubnis seiner Ärzte, wieder loslegen zu dürfen. "Wisst ihr, ein Fun Fact ist, dass Travis gerade nicht Schlagzeug spielen sollte! Aber ratet mal, was er macht? Er spielt Schlagzeug!", erklärte er dem Publikum.

Instagram / travisbarker Machine Gun Kelly und Travis Barker im August 2021

Getty Images Travis Barker, Musiker

Getty Images Travis Barker und Machine Gun Kelly in Los Angeles, Februar 2022

