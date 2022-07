"Verläuft prima": Annemarie Eilfeld gibt Schwanger-Update

Annemarie Eilfeld (32) könnte im Moment wohl kaum glücklicher sein! Die einstige DSDS-Kandidatin und ihr Verlobter Tim Sandt verkündeten Anfang Mai tolle Neuigkeiten: Das Paar erwartet zum ersten Mal Nachwuchs. Die "Himmel + Hölle"-Interpretin und ihr Liebster dürfen sich auf einen kleinen Sohn freuen. Jetzt gewährte Annemarie ihren Fans einen Einblick in ihre Schwangerschaft – und betonte, dass alles super läuft!

In ihrer Instagram-Story berichtete Annemarie jetzt, dass sie zwei Arzttermine hatte und die Untersuchungen gut verliefen. Zuvor hat sie sich nämlich Sorgen gemacht, weil die Schwangerschaft aufgrund ihres PCO-Syndroms als riskant eingestuft wurde. "Ich wurde sozusagen doppelt untersucht – und alles verläuft gesund und prima. Ich brauche mir im Moment keine Sorgen um Komplikationen machen", betonte die werdende Mama und freute sich: "Es ist eine ganz normal verlaufende, wirklich gute Schwangerschaft." Ihr Baby wachse und gedeihe perfekt.

Trotz ihrer Schwangerschaft schont sich Annemarie nicht wirklich: Sie geht weiterhin zum Sport und in die Sauna – und das sei wohl auch total in Ordnung. "Ich kann mich also entspannt zurücklegen, muss ich aber zum Glück gar nicht. Beide Ärzte finden es gut, dass ich noch so aktiv bin – und sagen, ich darf das gerne so beibehalten, wenn mir das guttut", erklärte sie jetzt.

Krick, Jens / ActionPress Tim Sandt und Annemarie Eilfeld, ehemalige Sommerhaus-Bewohner

Zengel, Dirk / ActionPress Annemarie Eilfeld, Sängerin

Instagram / annemarie_eilfeld Annemarie Eilfeld im Mai 2022

