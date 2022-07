Verließ Ana de Armas wegen Ex Ben Affleck etwa Los Angeles?

Ist Ana de Armas (34) etwa aus Hollywood geflüchtet? Vor rund acht Jahren zog die Schauspielerin für ihre Karriere nach Los Angeles. Dort ergatterte sie erfolgreiche Filmrollen und lernte sogar einen Mann kennen: Im Jahr 2020 kam sie mit dem Schauspieler Ben Affleck (49) zusammen. Obwohl es lange Zeit danach aussah, als ob die beiden glücklich miteinander wären, gaben sie nach fast einem Jahr ihre Trennung bekannt. Daraufhin kehrte Ana nicht nur Ben den Rücken, sondern auch L.A. – war ihr Ex etwa ein Grund für ihren Umzug?

Die "Knock Knock"-Darstellerin teilte in einem Interview mit Page Six die Beweggründe ihres Ortswechsels mit. Daran war zum Teil ihre gescheiterte Beziehung mit Ben schuld, denn die beiden standen seit Beginn ihrer Romanze und sogar nach ihrem Liebes-Aus im permanenten Fokus der Medien. Durch diese ständige Aufmerksamkeit fühlte sich die gebürtige Kubanerin nicht mehr wohl in Los Angeles. "Das ist nicht der richtige Ort für mich [...]. Es wurde ein bisschen zu viel. Es gab kein Entkommen. Es gab keinen Ausweg", erklärte die 34-Jährige.

Wohin es die "Blonde"-Darstellerin hingezogen hat, verriet sie allerdings nicht. Jedoch ist Ana wieder glücklich vergeben an den Tinder-Manager Paul Boukadakis (38). Die beiden führen schon seit rund einem Jahr eine Beziehung.

Anzeige

Rachpoot/MEGA Ben Affleck und Ana de Armas

Anzeige

Instagram / ana_d_armas Ana de Armas im April 2022

Anzeige

MEGA / Natural Diamond Council Ana de Armas, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de