Katja Burkard (56) und Hans Mahr (72) genießen ihren Pärchenurlaub in vollen Zügen. Seit 1998 sind die "Punkt 12"-Moderatorin und der ehemalige RTL-Chefredakteur verheiratet. Ihre Liebe krönten die beiden Wahlkölner mit der Geburt ihrer zwei Töchter: die mittlerweile 20-jährige Marie-Therese und die sechs Jahre jüngere Katharina. Bilder aus ihrem Privatleben teilt das RTL-Gesicht aber sehr selten. Nun überraschte Katja ihre Fans mit einem kurzen Clip von sich und ihrem Mann.

Auf Instagram veröffentliche die 56-Jährige auf ihrem Profil zwei Bilder von sich auf einem Boot und läutete damit das Ende ihres Urlaubs ein: In der Unterschrift macht sie deutlich, dass sie nun den Weg nach Hause antreten wird. In ihrer Story überraschte die Blondine ihre Community aber mit einem seltenen Anblick: Katja filmte sich und ihren Partner Hans in einem Selfie-Video und offenbar genießen die Turteltauben die letzten Stunden in Venedig: Beide grinsen fröhlichen in die Kamera.

Erst im April feierte die jüngste Tochter der Moderatorin und des Medienmanagers ihren 14. Geburtstag. Katharina zu Ehren postete Katja deshalb einige Fotos ihrer Jüngsten im Baby- und Kleinkindalter. "Du warst unser Sonnenschein-Baby und jetzt bist du schon ein Teenie", schrieb Katja dazu. Sie sei unglaublich stolz und glücklich, Katharinas Mama sein zu dürfen.

Instagram / katja_burkard_official Katja Burkard mit ihrer Tochter Katharina

Instagram / katja_burkard_official Katja Burkard, Moderatorin

Instagram / katja_burkard_official Katja Burkard im Juni 2021

