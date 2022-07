Als Single: Bereut Nathalie Bleicher-Woth Schwangerschaft?

Nathalie Bleicher-Woth (25) spricht ehrlich über ihre Schwangerschaft. Im Juni verkündete die ehemalige Berlin – Tag & Nacht-Darstellerin überglücklich, dass sie überraschend ihr erstes Kind erwartet. Zuvor war sie nämlich mit einer Frau zusammen und auch mit dem Vater des Kindes ist sie in keiner Beziehung – die Influencerin wird ihren Sohn also erst mal alleine aufziehen. Jetzt erklärte Nathalie aber, dass sie trotzdem nichts anders machen würde!

"Also klar hätte ich niemals damit gerechnet, dass Baby L und ich so im Stich gelassen werden und uns so viel angetan wird", berichtete sie bei einem Instagram-Q&A ehrlich. Dennoch könne Nathalies ungeborener Sohn für all das ja absolut nichts: "Niemals würde ich ihn bereuen!" Die Aussicht auf ein Leben als Single-Mama sei allerdings wirklich hart und verlange ihr immer noch viele Tränen ab. "Aber ich bin dennoch so dankbar für mein kleines Wunder!", stellte die 25-Jährige entschieden klar.

Auch aktuell habe Nathalie wieder mit der Schwangerschaft zu kämpfen. "Also körperlich geht so... Ich bin sehr müde und ganz schnell kaputt", antwortete sie auf die Frage nach ihrem Wohlbefinden. Ansonsten wolle die Bald-Mama sich aber nicht so viel beklagen.

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth im Juli 2022

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, Dezember 2021

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth im Mai 2022

