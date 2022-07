Blue-Sänger Simon Webbe: Fans lauerten ihm im Zimmer auf!

Simon Webbe (44) packt über seine Boyband-Vergangenheit aus! Mit der britischen Musikgruppe Blue hält sich der Sänger nun schon seit über 20 Jahren im Business. Zusammen mit Duncan James (44), Antony Costa (41) und Lee Ryan (39) begann der Musiker im Jahr 2001, den Fans die Köpfe zu verdrehen. Besonders in jungen Jahren flogen den Beaus die Herzen gerade so zu. Simon berichtete Promiflash jetzt eine besonders verrückte Anekdote: Fans verschafften sich sogar Zutritt zu seinem Hotelzimmer!

Im Gespräch mit Promiflash erinnerte sich der 43-Jährige an die wilden Zeiten. Im Jahr 2003 kam es in Japan zu einem für ihn sehr irritierenden Vorfall. "Da waren Fans, die die Zimmerschlüssel genommen haben und in meinem Zimmer waren, bevor ich überhaupt eingecheckt habe", erzählte der Brite lachend. Er habe damals nur Geräusche aus dem Schrank gehört, in dem sich die Mädels versteckt hatten.

Zu solchen Zwischenfällen käme es inzwischen aber nicht mehr. Es wurde ruhiger um ihn und auch um seine Fans. "Wir sind jetzt erwachsene Männer und sie sind erwachsene Frauen. Ich würde das von erwachsenen Frauen nicht erwarten", lachte Simon. Er selbst ist mittlerweile verheiratet und Vater einer Tochter.

Getty Images Blue im Jahr 2009 in London

Getty Images Simon Webbe, Künstler

Instagram / simonwebbe1 Ayshen und Simon Webbe, Juli 2020

