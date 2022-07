Chronisch: Harald Glööckler hat eine unheilbare Krankheit

Harald Glööckler (57) hat jeden Tag zu kämpfen. Der Modedesigner sorgt mit seiner positiven Art und seinem schrillen Look für gute Laune – zuletzt verzückte er im Dschungelcamp die Fans. Doch was viele nicht wissen: Harald leidet an dem Fibromyalgie-Syndrom, eine unheilbare Krankheit, die zu starken Schmerzen führt. "Ich habe im ganzen Körper Schmerzen! Ich habe Kopfschmerzen, Halsschmerzen, alles schwillt an. Die Hände beginnen zu kribbeln und meine Füße werden steif. An manchen Tagen fühle ich mich wie 100 Jahre alt!", gab der TV-Star nun gegenüber Das neue Blatt zu.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de