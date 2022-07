Ehrlich: Zweifachpapa Nico Rosberg besucht Elternseminare

Nico Rosberg (37) wird auch nach seiner Rennfahrer-Karriere weiter gecoacht. Kurz nachdem er 2016 in der Formel 1 den Weltmeistertitel gewonnen hatte, verkündete der gebürtige Wiesbadener, dass er mit dem Motorsport aufhört. Ruhe kehrt bei ihm deswegen aber nicht ein. Seit Herbst 2020 ist er einer der Investoren bei Die Höhle der Löwen. Und auch in Sache Familie will Nico sein Bestes geben.

Um sich bei der Erziehung der beiden Töchter Naila und Alaϊa weiterzuentwickeln, besuchen er und seine Frau Vivian (37) Elternseminare, wie der 37-Jährige im Interview mit DB mobil erzählte. "Natürlich wollen wir die Leistungsbereitschaft unserer Kinder fördern, aber über allem steht, dass sie glücklich sind", erzählte Nico.

Aber nicht nur an der Erziehung der Kids feilt das Paar gemeinsam. Im Gespräch mit Gala hatte Unternehmer schon 2019 verraten: "Wir arbeiten konstant an unserer Beziehung." Ganz besonders wichtig ist für Nico und Vivian dabei die Kommunikation. "Vivian und ich diskutieren viel", erzählte der einstige Profisportler.

Getty Images Nico Rosberg mit seiner Frau Vivian bei der 70. Bambi-Verleihung

Instagram / nicorosberg Nico Rosberg mit seiner Frau Vivian und ihren Töchtern

Getty Images "Die Höhle der Löwen"-Investor Nico Rosberg

