Es ist eine Liebe wie im Bilderbuch! Vor fast fünf Jahren gaben sich Nico Rosberg (34) und seine Vivian (34) das Jawort, krönten ihr Glück anschließend mit zwei gemeinsamen Kindern und wirken immer noch so verliebt wie am ersten Tag. Dabei sind die beiden schon seit Teenager-Tagen ein Paar! Bereits 16 Jahre gehen die Turteltauben zusammen durch dick und dünn: Jetzt verriet der einstige Formel-1-Fahrer in einem Interview, was seine Liebe zu Vivian so besonders macht.

Als Nico in einem Gespräch mit Gala die Frage gestellt wurde, was das Geheimrezept seiner Beziehung sei, kam der Sportler aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus – und erläuterte, welche Herausforderungen er und Vivian bereits gemeistert haben: "Sie ging weit weg zum Studieren und wurde eine erfolgreiche Interior-Designerin. Ich wurde Rennfahrer und ein Weltstar." Dennoch sollte es die beiden nicht davon abhalten, zusammenzuziehen, zu heiraten und Kinder zu bekommen. Wie die Liebe das alles überstanden hat? "Ohne Vivians Gelassenheit wäre das alles gar nicht gegangen. Sie ist die Basis des Ganzen. Wir haben uns immer vertraut, und wir arbeiten konstant an unserer Beziehung", erklärte der 34-Jährige.

Dabei sei vor allem die Kommunikation das A und O: "Vivian und ich diskutieren viel." Damit der Austausch auch nach so langer Zeit als Paar nicht einschläft, haben sich die Eheleute seit Neuestem sogar darauf geeinigt, jeden Abend die Handys beiseitezulegen, um sich dann ganz bewusst auf die Zweisamkeit zu konzentrieren.

KARIM SAHIB/ Getty Images Vivian und Nico Rosberg

Joanne Davidson/SilverHub/ActionPress Nico Rosberg und Ehefrau Vivian bei der amfAR Gala in Cannes

Getty Images Vivian und Nico Rosberg

