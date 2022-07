Schon getrennt: Marc Terenzi und Jenny Elvers' rasante Liebe

Damit hätte so schnell wohl keiner gerechnet. Anfang des Monats verkündete Marc Terenzi (44), dass er und seine Partnerin Jenny Elvers (50) in Zukunft getrennte Wege gehen. Die einstigen Turteltauben hatten sich im Rahmen der Dreharbeiten der neuen Unterhaltungsshow Club der guten Laune näher kennen und lieben gelernt. Für eine gemeinsame Beziehung haben die beiden TV-Bekanntheiten so einiges in Kauf genommen – denn neben dem Eifersuchtsdrama durch Show-Mitbewohnerin Cora Schumacher (45) musste sich das Ex-Paar auch frühen Liebeskrisen stellen. Promiflash hat euch die kurze Romanze der beiden noch einmal zusammengefasst.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de