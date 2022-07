Neu-Mama Katharina Damm kann Babyglück noch gar nicht fassen

Katharina Damm könnte im Moment wohl kaum glücklicher sein! Die Influencerin und ihr Mann Leo haben vor wenigen Tagen nämlich eine tolle Neuigkeit aus ihrem Privatleben publik gemacht: Das Paar durfte sein erstes Kind – die kleine Tochter namens Lorena Mara – auf der Welt begrüßen. Kat kann es aber auch ein paar Tage nach der Geburt noch gar nicht glauben, dass sie jetzt Mama ist!

Am Samstag meldete sich Katharina aus dem Krankenhausbett in ihrer Instagram-Story zu Wort – und dabei gewährte sie einen ehrlichen Einblick in ihre Gefühlswelt. "Crazy irgendwie", betonte sie und fügte hinzu: "Ich kann es immer noch nicht glauben, ich bin einfach Mutter." Doch mit ihrer neuen Rolle ist die Beauty total happy – immerhin lächelte sie in ihrer Story total zufrieden.

Für die frischgebackenen Eltern beginnt das wunderbare Kapitel jetzt erst so richtig – Katharina und die Kleine durften das Krankenhaus jetzt nämlich verlassen. "Es geht nach Hause", schrieb die stolze Mama zu einem Clip, in dem Leo sein Kind in einer Babyschale trägt.

Anzeige

Instagram / katharinadamm_official Katharina Damm, Influencerin

Anzeige

Instagram / katharinadamm_official Katharina Damm, YouTuberin

Anzeige

Instagram / katharinadamm_official Influencerin Katharina Damm mit ihrem Mann Leo

Anzeige

Könnt ihr nachvollziehen, dass Katharina ihr Glück noch gar nicht fassen kann? Ja, das ist bestimmt total überwältigend. Nee, irgendwie nicht so... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de