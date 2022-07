Partnersuche als Single-Mama: Fällt es Jennifer Saro schwer?

Jennifer Saro gibt ein ehrliches Update über das Daten als alleinerziehende Mama. Im vergangenen Mai brachte sie ihr erstes Kind zur Welt: Die Influencerin durfte einen kleinen Sohn auf der Welt begrüßen. Mit dem Vater des Kindes ist sie jedoch nicht zusammen. Jetzt verriet Jennifer ehrlich, dass sie während der Schwangerschaft Bedenken in Hinblick auf die Partnersuche als alleinerziehende Mama hatte.

"Ich weiß auch nicht, warum ich auf einmal Angst davor hatte", wunderte sie sich auf Instagram. Das läge wohl an den Hormonen und dem Einsamkeitsgefühl, das Jennifer manchmal gespürt habe. "Man muss auch sagen, ich wollte niemanden so richtig daten, weil ich das so komisch fand", ergänzte sie offen. Die Sorgen seien jetzt allerdings verschwunden – vor allem, weil die 26-Jährige viel Bestätigung bekomme: "Mir schreiben nicht weniger Männer als vor der Schwangerschaft, im Gegenteil. Es gibt genügend Männer, die damit überhaupt kein Problem haben."

Ihr Leben als Mama sehe sie nun sogar als Vorteil. Mit ihrem Sohn würde Jennifer jetzt nämlich "softer" wirken und damit besser ankommen. "Weil ich eine starke Frau bin, wovon manche Männer manchmal eingeschüchtert sind", erklärte sie.

Instagram / jennifer.saro Jennifer Saro und ihr Sohn im Juni 2022

Instagram / jennifer.saro Jennifer Saro im Dezember 2021

Instagram / jennifer.saro Jennifer Saro, YouTuberin

