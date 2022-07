Trotz Oscar-Ohrfeigen-Eklat: "Bad Boys 4" mit Will Smith

Er macht den Gerüchten ein Ende! Will Smith (53) sorgte bei der diesjährigen Oscar-Verleihung für einen Skandal: Nach einem schlechten Scherz von Chris Rock (57) über Wills Frau Jada Pinkett-Smith (50) rastete der Schauspieler aus, stürmte auf die Bühne und verpasste dem Komiker eine Ohrfeige. Seitdem schien er in Hollywood in Ungnade gefallen zu sein. Doch sein Kollege stellte jetzt klar: "Bad Boys 4" wird mit Will stattfinden.

Mit dem Magazin Ebony sprach der Schauspieler Martin Lawrence (57) über die Zukunft des Projekts "Bad Boys 4", an dem er zusammen mit Will beteiligt ist. "Wir haben noch mindestens einen Film", kündigte der Komiker an und stellte klar: Der Film sei nicht, wie viele spekulierten, auf Eis gelegt.

Der erste Film der Reihe erschien bereits 1995. "Es war eine große Sache. Wir haben uns zusammengetan und bewiesen, dass wir es schaffen, die Leute an die Kinokassen zu locken – dass zwei schwarze Stars, zwei Sitcom-Stars, an den Kinokassen Geld verdienen können, war riesig", erinnerte sich Martin zurück.

