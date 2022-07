UK-Star Amy Hart plant Hochzeit und Kinder mit Freund Sam

Amy Hart plant ihre Zukunft! Die britische Love Island-Bekanntheit gab im August vergangenen Jahres bekannt: Sie schwebt wieder auf Wolke sieben! Nachdem sie in der Kuppelshow nur Pech hatte, fand sie in Sam Rason ihr Glück. Immer wieder teilen die zwei süßen Pärchen-Content – doch sie wollen bald sogar noch einen Schritt weiter gehen! Jetzt sprach Amy über die nächsten Ziele in ihrer Beziehung.

Im Interview mit Mail Online erklärte die 29-Jährige, dass sie durchaus bereit wäre, die Liebe mit dem Unternehmer zu besiegeln. "Wir müssen uns nur Ende des Jahres entscheiden, ob wir zuerst Kinder haben oder zuerst heiraten wollen", verriet Amy. Am liebsten würde sie zuerst heiraten – doch aufgrund ihrer Fruchtbarkeitsprobleme kann sie es sich auch andersrum vorstellen: "Also möglicherweise zuerst ein Baby, damit wir wissen, dass das erledigt ist."

Dass Amy eines Tages Kinder bekommen möchte, stand für sie schon länger fest. Mit 28 Jahren ließ sie sich ihre Eizellen einfrieren, da sie bei einem Fruchtbarkeitstest herausfand, für ihr Alter davon verhältnismäßig wenige zu haben. "Sobald man Kinder hat, ändern sich alle Prioritäten", schwärmte sie bereits voller Vorfreude gegenüber OK!.

