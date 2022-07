Umzug nach Windsor: Kate und William freuen sich darauf!

Für Prinz William (40) und Herzogin Kate (40) steht eine Veränderung an! Aktuell bewohnen die Royals mit ihren drei Kindern Prinz George (8), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) 20 Zimmer im Kensington Palace mitten in London. Doch nachdem im vergangenen Jahr bereits gemunkelt wurde, dass die königliche Familie umziehen möchte, stehen jetzt ihre Pläne fest: William und Kate haben die Umzugskisten schon fast fertig gepackt!

Wie ein Insider gegenüber Us Weekly verriet, sind William und Kate von ihrem bevorstehenden Wohnsitzwechsel begeistert: "Die ganze Familie freut sich sehr auf den Umzug nach Windsor, nicht nur, weil es sie näher zu [Queen Elizabeth II. (96)] bringt, sondern auch, weil es ein perfekter Kompromiss ist, der sie London näher bringt", verriet die Quelle. So ermöglicht diese große Lebensveränderung dem Herzog und der Herzogin von Cambridge, das Beste aus beiden Welten zu haben – "Sie werden diese Orte natürlich weiterhin genießen können, aber da sie in Windsor leben, sind sie nur 20 Meilen vom Zentrum Londons und dem Buckingham Palast entfernt", ergänzte der Insider.

Die Umzugspläne wurden bereits letzten Monat bestätigt, nachdem die Queen Anfang des Jahres nach Windsor Castle gezogen war. Doch für ihr 70-jähriges Thronjubiläum kehrte die Monarchin im Juni in den Buckingham Palace zurück: "Auch wenn Windsor Castle jetzt ihr Hauptwohnsitz ist, weckte die Rückkehr mit ihrer Familie so viele schöne Erinnerungen", erwähnte eine weitere Quelle.

Instagram / dukeandduchessofcambridge Prinz William und Herzogin Kate mit ihren Kindern George, Charlotte und Louis

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate im März 2022

Getty Images Queen Elizabeth II. bei einer Parade in Edinburgh im Juni 2022

