Cooler Gel-Look: Fürstin Charlène stylt blonde Mähne neu

Fürstin Charlène (44) brauchte mal wieder eine Veränderung! Einige Monate war es ruhig um die Frau von Fürst Albert (64) geworden – doch nachdem sie aufgrund schwerer gesundheitlicher Probleme viel Zeit in Kliniken verbringen musste, scheint sie jetzt umso mehr aufzublühen: Seit März meistert die gebürtige Afrikanerin wieder einen Termin nach dem anderen. Die Fürstin scheint positiv in die Zukunft zu blicken – das zeigte Charlène jetzt auch optisch!

Schon in der Vergangenheit experimentierte Charlène gerne mit ihren Haaren herum. Wie die Bilder des offiziellen Instagram-Accounts des Fürstenpalasts von Monaco nun zeigen, hatte die Zweifach-Mama augenscheinlich Lust auf eine Veränderung: Ihre charakteristische Kurzhaarfrisur ist zwar geblieben, allerdings stylte Charlène ihre sonst nach vorne gekämmten, blond gefärbten Haare jetzt mit etwas Gel und Haarspray! In Kombination mit dem schlichten schwarzen Kleid erscheint Charlènes neuer Look supermodisch und modern.

Trotz des umwerfenden Looks wirkt Charlène jedoch noch etwas verunsichert: "Unsere Fürstin ist noch sehr angespannt", schrieb ein User unter dem Post. Bei den meisten Fans kommt der neue Style der Fürstin aber gut an: "Unsere Fürstin ist so wunderschön", "Du siehst großartig aus, Charlène!" oder "Du bist umwerfend", hieß es unter anderem in den Kommentaren.

Getty Images Fürst Albert und Fürstin Charlène beim Monte Carlo Festival

Eric Mathon / Palais princier Prinz Albert und Fürstin Charlène mit Gästen im Juli 2022

Getty Images Fürstin Charlène im Mai 2022

