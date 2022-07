Machine Gun Kelly und Pete Davidson crashten Promi-Party!

Da haben sich die beiden wohl einen Spaß erlaubt! Machine Gun Kelly (32) und Pete Davidson (28) lernten sich 2017 am Set der TV-Show Wild 'N Out kennen. Doch erst zwei Jahre später, nach dem Dreh für "The Dirt", wurden die beiden unzertrennlich. Wie es eben bei besten Freunden so ist, hat man auch einige lustige Momente zusammen erlebt, wovon der Rapper nun eine Geschichte ausplauderte: Machine Gun Kelly und Pete hatten in der Vergangenheit eine Osterparty von Sandra Bullock (57) gecrasht!

Machine Gun Kelly packte eine lustige Erinnerung von ihm und Pete in Jimmy Fallons (47) Tonight Show aus. An den vergangenen Osterfeiertagen sei der Comedian bei ihm mit Bier aufgekreuzt. Doch lange blieben sie nicht an Ort und Stelle, denn Colson Baker – wie der Musiker mit bürgerlichen Namen heißt – habe seinen Kumpel gefragt, ob sie noch zu einer Party von Freunden gehen wollen. Nachdem Pete zugestimmt hatte, konnte er seinen Augen bei der Ankunft auf der Feier wohl nicht ganz trauen, denn er habe laut MGK gesagt: "Warum tust du mir das an? Wir sehen so dumm aus. Wir haben über ein Liter Bier dabei und sind in Sandra Bullocks Haus!"

Die beiden werden sicher noch einige weitere schöne Momente miteinander teilen. So vermutet man, dass Pete der Trauzeuge von Colson sein wird, sobald der vor den Traualtar tritt. Der US-Rapper hatte sich nämlich im Januar mit der Schauspielerin Megan Fox (36) verlobt. Details über ihre Hochzeit verriet das Paar allerdings noch nicht.

Getty Images Comedian Pete Davidson und Rapper Machine Gun Kelly

Instagram / machinegunkelly Machine Gun Kelly

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im Juni 2022

