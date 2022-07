Mit 18: So viele Tattoos und Piercings hat Charli D'Amelio!

Charli D'Amelio (18) hat etwas zu zeigen! Der TikTok-Star begann schon im Alter von 15 Jahren Clips auf der Videoplattform hochzuladen. Der Content kommt dabei bis heute so gut an, dass der US-Amerikanerin mittlerweile schon fast 144 Millionen User folgen. Doch ihre Social-Media-Karriere ist nicht das einzige, mit dem die Beauty schon im jungen Alter begonnen hat: Charli präsentierte nun all ihre Tattoos und Piercings!

In einem TikTok-Video reagierte Charli auf die Bitte eines Fans, ihre Tattoos zu zeigen. So hält sie erst ihren linken kleinen Finger in die Kamera, auf dem sich in der Innenseite ein kleiner Smiley befindet. Danach präsentiert sie am rechten Unterarm ihr zweites kleines sowie filigranes Kunstwerk: "Dann habe ich noch die zwei Herzen, zu dem ich vielleicht mal die Geschichte und Bedeutung dahinter erklären werde – aber noch nicht jetzt." Zum Schluss zeigt sie noch ihre dritte und bisher letzte Tätowierung, die sich über ihrem Ellbogen befindet. Dort steht der Name ihres Hunds Rebel. "Ich liebe alle, die ich habe, weil sie eine Bedeutung für mich haben", erklärte die 18-Jährige noch am Ende ihres Clips.

In einem anderen Video plauderte die US-Amerikanerin aus, dass sie sich schon 14 Mal piercen lassen hat. So hielt die Influencerin ihre beiden Ohren in die Kamera, wobei man auf jeder Seite jeweils sieben Schmuckstücke zu sehen bekam.

Instagram / charlidamelio Charli D'Amelio im April 2022

Instagram / charlidamelio Charli D'Amelio im Mai 2022

Instagram / charlidamelio Charli D'Amelio, Influencerin

Wie findet ihr es, dass Charli schon mit 18 Tattoos und so viel Piercings hat? Ich finde es cool, ihr steht das! Ich finde das persönlich etwas zu früh. Abstimmen Ergebnis anzeigen



