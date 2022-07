Noch immer fit: David Hasselhoff feiert sein 70. Lebensjahr

Heute wird gefeiert! David Hasselhoff (70) erlebte seine schauspielerische Hochphase in den 80er- und 90er-Jahren. So sind zum Beispiel der Film "Knight Rider" und die Serie Baywatch, in denen er eine der Hauptrollen spielte, bis heute Kult. Aber auch als Sänger hat der US-Amerikaner einige Erfolge aufzuweisen. Nicht nur wegen seiner Karriere kann sich David heute an seinem Geburtstag hochleben lassen, sondern auch dafür, dass er mit seinen 70 Jahren immer noch in Topform ist!

Heute wird das achte Lebensjahrzehnt des Schauspielers eingeläutet. Sein Alter lässt sich der immer noch sportliche Entertainer kaum anmerken. Laut BZ sprach er jetzt mit einer Presseagentur über seine Zeit als Muskelprotz: "Meine Muskeln haben quasi ein Gedächtnis. Ich habe sie noch aus meiner Zeit bei 'Baywatch'", scherzte er und fügte hinzu: "Ich habe in meinem Leben so viel trainiert, fast jeden Tag. Heute trainiere ich zwei Tage und mache dann eine Pause. Aber klar: Ich kann nicht mehr so intensiv laufen oder springen wie früher."

Zur Feier des Tages hat David eine große Party geplant. "Ich wollte an diesem Tag nicht alleine sein, sondern mit meinen alten Crews von 'Knight Rider' und 'Baywatch' feiern. Alle sind eingeladen. Ich weiß aber nicht, wer kommt", plauderte er aus. Denn mit einigen Leuten vom Rettungsschwimmer-Set habe der 70-Jährige bis heute noch Kontakt.

Getty Images David Hasselhoff, Schauspieler und Sänger

Getty Images David Hasselhoff im Dezember 2009

Getty Images David Hasselhoff bei "Baywatch"

