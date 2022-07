"Prince Charming"-Star Martin Angelo zeigt erstmals Partner

Martin Angelo (28) macht kein Geheimnis mehr aus seiner neuen Liebe! Der ehemalige Prince Charming-Kandidat hat seine Fans Ende Mai mit einer tollen Neuigkeit aus seinem Privatleben überrascht: Der Hottie ist wieder in festen Händen. Allerdings verriet er bislang keine Details zu seinem neuen Freund und präsentierte ihn auch nur von hinten – bis jetzt: Martin zeigte nun zum ersten Mal das Gesicht seines Partners auf Social Media!

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte er ein niedliches Pärchenfoto, auf dem er seinem Liebsten einen Kuss auf den Kopf gibt. Zusätzlich machte er seinem Freund eine Liebeserklärung. "Im Leben gibt es wenige Menschen, die einen wirklich auffangen können, wenn es einem schlecht geht. Du bist mein Fels in der Brandung und der Mensch, der immer für mich da ist – in guten wie in schlechten Zeiten", betonte der Realitystar und fügte hinzu: "Weil man Menschen, die man liebt, nie genug sagen kann, dass man sie liebt: Ich liebe dich und bin dankbar, dass du immer an meiner Seite bist."

Aber nicht nur Martin freut sich total über seine neue Liebe – auch die "Prince Charming"-Stars waren bei diesem Anblick total hin und weg! "Hast du dir verdient", kommentierte beispielsweise Lars Tönsfeuerborn (32) das Posting. Zusätzlich hinterließen unter anderem Alexander Schäfer (31), Manuel Flickinger (34) und Aaron Koenigs (27) Herz-Emojis.

Instagram / martin.angelo Der ehemalige "Prince Charming"-Kandidat Martin Angelo im Januar 2021 in Berlin

Instagram / martin.angelo Martin Angelo mit seinem Freund

Instagram / larstoensfeuerborn Lars Tönsfeuerborn, Podcaster

