Martin Angelo (28) scheint sein Glück gefunden zu haben! 2020 suchte der 28-Jährige in der Show Prince Charming vergeblich die große Liebe. Danach baute er eine sehr enge Bindung zu Dominic Smith (33) auf, der in derselben Staffel das Herz von Nicolas Puschmann (31) erobern wollte. Mit Dominic war der bärtige Schönling dann in der Show #CoupleChallenge zu sehen. Doch nach nur wenigen Monaten brachen die Hotties den Kontakt zueinander ab. Jetzt zeigte Martin seinen Fans: Er ist wieder vergeben!

Mit einem süßen Instagram-Post machte es Martin offiziell! Auf dem schwarz-weißen Bild ist der Realitystar zu sehen, wie er verschmitzt in die Kamera guckt – sein neuer Freund liegt in Martins Arm und kuschelt sich an ihn. Unter dem Bild schrieb er: "Siri, lösche Grindr. Danke." Allerdings ist nicht bekannt, wer der Schönling an Martins Seite ist!

Seine Fans sind begeistert: "Ich freue mich so für euch!" oder "Ich wünsche euch alles Gute, ihr habt es verdient!", kommentierten zum Beispiel zwei Follower unter dem Beitrag. Aber auch Reality-Kollegen wie Nicolas Puschmann oder Chethrin Schulze (30) freuten sich für das Paar!

Anzeige

Instagram / martin.angelo Der ehemalige "Prince Charming"-Kandidat Martin Angelo im Januar 2021 in Berlin

Anzeige

Instagram / martin.angelo Martin Angelo mit Schnauzbart in Berlin November 2020

Anzeige

Instagram / martin.angelo Martin Angelo, ehemaliger "Prince Charming"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de