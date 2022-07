Royaler Fotograf: "Camilla ist netter als Prinzessin Diana!"

1981 trat Prinz Charles (73) erstmals vor den Traualtar und nahm Diana Spencer (✝36) zur Frau. Gemeinsam mit der damaligen Kronprinzessin bekam der Sohn von Queen Elizabeth II. (96) zwei Söhne, Prinz William (40) und Prinz Harry (37). Doch eigentlich schlug sein Herz für eine ganz andere Dame: Camilla Parker Bowles (75). Was zunächst mit einer Affäre begann, endete mit einer zweiten Hochzeit – denn nach Dianas Tod stand Charles zu seinen Gefühlen und geht seither mit ihr durchs Leben. Ein royaler Fotograf ist sich nun ganz sicher, wer die beliebtere Gattin an der Seite des Thronfolgers ist!

Prinzessin Diana wurde bereits an der Seite von Charles total vom britischen Volk gefeiert. Doch vor allem seit ihrem Tod ist sie zu einer der beliebtesten Royals in Großbritannien geworden – bis heute. Wegen ihrer Affäre zu dem Thronfolger hatte es Herzogin Camilla hingegen nicht so leicht, die Monarchie-Fans von sich zu überzeugen. Der königliche Fotograf Arthur Edwards hielt in einem Gespräch mit Mail Online dagegen. "Wisst ihr was? Camilla ist netter als Diana. Es ist einfacher, mit ihr auszukommen", erklärte er gegenüber dem Magazin und war sich sicher, dass auch andere dieser Meinung sein könnten.

Diana soll ihre Launen gehabt haben, plauderte der Insider weiter aus – immerhin kenne er beide Frauen durch seine Arbeit. Wie er berichtete, sei das auch die Meinung anderer Royal-Fans. "Diana ist seit 25 Jahren tot, die Erinnerungen der Menschen lassen nach und sie haben Camilla einfach inzwischen in ihr Herz geschlossen", ist sich der Experte sicher.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Diana im Jahr 1995

Anzeige

Getty Images Herzogin Camilla, Juli 2003

Anzeige

Getty Images Herzogin Camilla und ihr Mann Prinz Charles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de