Prinz Charles (73) und Herzogin Camillas (74) Beziehung stand vor einigen Hindernissen! 1981 trat der Sohn der Queen (96) mit einer ganz anderen Lady vor den Traualtar: Prinzessin Diana (✝36) war 15 Jahre lang mit ihm verheiratet. Tiefe Gefühle hegte der Royal jedoch still und heimlich bereits seit 1970 für eine andere – Camilla entsprach den Anforderungen des britischen Palastes aber nicht. Ihre Liebe kannte aber keine Hindernisse – Charles und Camilla hatten eine hingebungsvolle Affäre!

Tina Brown will in ihrem Buch "Palace Papers" ganz genau wissen, wie alles zwischen Charles und Camilla begann. Besonders für den Thronfolger soll es Liebe auf den ersten Blick gewesen sein. "Als er Camilla kennengelernt hatte, war Charles sofort entflammt. Es begann eine romantische Affäre [...] Da gab es leidenschaftliche nächtliche Telefonate. Abende, an denen eng umschlungen im Nachtclub Annabels in Mayfair getanzt wurde", schilderte die Autorin. Charles war offenbar so verliebt, dass er einiges auf sich nahm, um seine Auserwählte bei sich zu haben. "Er fuhr mit ihr auch in seinem blauen Aston Martin, den seine Eltern ihm zum 21. Geburtstag geschenkt hatte, zu langen privaten Wochenenden nach Broadlands", schrieb Tina weiter.

Lange Zeit galt Camilla allerdings als Frau an Charles' Seite unpassend – dabei war sie eigentlich bestens dafür vorbereitet. "Tatsächlich war Camilla perfekt ausgebildet für das Leben an der Seite des Thronfolgers", erklärte die Schriftstellerin weiter. Doch sie hatte damals weder einen klangvollen Titel noch einen vorbildlichen Lebensstil vorzuweisen.

Getty Images Prinz Charles im Juni 1989

Getty Images Camilla Parker Bowles und Prinz Charles im April 2015

Getty Images Prinz Charles und Herzogin Camilla im Mai 2019

