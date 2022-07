Till-Drama: Würde Hanna Annika noch mal mit Partner ins TV?

Kann sich Hanna Annika (24) solche TV-Projekte noch vorstellen? Durch Temptation Island ist die hübsche Blondine berühmt geworden. Gemeinsam mit ihrem Ex Till Adam (33) nahm sie an dem Format teil. Nach einigen On-off-Phasen trafen die damals getrennten Leute bei Ex on the Beach wieder aufeinander und bandelten an. Was Shows mit Partnern angeht, ist sie also ein Profi. Hat Hanna nach dem ganzen Drama mit Till aber noch Lust auf eine Sendung mit ihrem neuen Partner?

Diese Frage beantwortete sie im Promiflash-Interview: "Sag niemals nie. Auszuschließen ist es nicht, aber geplant ist jetzt erst mal noch nichts." Abgeneigt ist sie trotz ihrer Vergangenheit also nicht. Hanna datet momentan wieder jemanden, wie sie bereits im Mai offenbarte. Könnte es sich dabei um den einstigen #CoupleChallenge-Gewinner Cedric Beidinger handeln?

Die beiden wurden bereits vermehrt zusammen gesichtet. Vor wenigen Tagen tauchte dann sogar ein Video auf, in dem sich Hanna und Cedric küssen. Auch wenn diese Aufnahmen ziemlich eindeutig wirken, bestätigten sie noch nicht ihre Liebe. Grund dafür könnte sein, dass Cedric derzeit noch bei "Ex on the Beach" zu sehen ist, was vor einigen Monaten abgedreht wurde.

TVNow Hanna Annika und Till Adam, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

Instagram / hannannika_ Hanna Annika, Influencerin

Event "Doing the lit Social-Media-Shit" Cedric Beidinger und Hanna Annika, Reality-TV-Stars

