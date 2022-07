Tochter Sami bei OnlyFans: Stört das Charlie Sheen nun doch?

Charlie Sheen (56) kann sich mit dem Gedanken immer noch nicht anfreunden. Mitte Juni verkündete seine und Denise Richards' (51) Tochter Sami, dass sie sich einen Account auf der Erotikplattform OnlyFans zugelegt hat. Obwohl das dem Two and a half Men-Star anfangs gar nicht gepasst hatte, gab er irgendwann klein bei und wollte seine Tochter bei ihrem Vorhaben unterstützen – genau wie seine Ex Denise. Trotzdem soll Charlie offenbar immer noch nicht gut auf Samis OnlyFans-Karriere zu sprechen sein.

Obwohl der Vater der 18-Jährigen vor wenigen Wochen noch seine Unterstützung zugesichert hatte, soll es hinter geschlossenen Türen anders aussehen. In einem Interview mit TMZ verriet Sami nämlich, dass ihr Papa immer noch nicht begeistert von ihrer Einnahmequelle sei. Jedoch mache ihr das nichts aus, denn ihre Mutter Denise stärke ihr wenigstens den Rücken. Mittlerweile habe sich die junge Frau eine große Fan-Base mit rund 11.600 Followern auf der Erotikplattform aufgebaut.

Die Ex von Charlie hat mit der Social-Media-Karriere ihrer Tochter kein Problem. Sie unterstützt Sami tatkräftig und zog nun sogar nach: Denise hat sich auch einen OnlyFans-Account zugelegt! Das empfindet Charlie allerdings weniger schlimm als das Erotikprofil seiner Tochter. "Hol sie dir, Denise", hatte der Schauspieler das Vorhaben seiner Ex gegenüber US Weekly kommentiert.

Instagram / samisheen Sami Sheen, Tochter von Charlie Sheen und Denise Richards im Februar 2021

Instagram / samisheen Sami Sheen, Tochter von Charlie Sheen

Getty Images Denise Richards, Schauspielerin

