Zweites Baby: Tristan Thompson will Khloé Kardashian zurück!

Er wüscht sich wohl ein Liebes-Comeback! Gestern machten Hammer-News die Runde: Tristan Thompson (31) und Khloé Kardashian (38) bekommen ein zweites Baby. Das Geschwisterchen für ihre gemeinsame Tochter True (4) wird per Leihmutter zur Welt kommen und wurde im November gezeugt – bevor Khloé von Tristans Affäre erfuhr und die Beziehung beendete. Doch Tristan scheint den kommenden Nachwuchs nutzen zu wollen, um seine Ex zurückzugewinnen.

Eine Quelle verriet dem Us Magazin Tristans Pläne: Der Profisportler täte "nichts lieber, als wieder mit Khloé zusammen zu sein". Allerdings hat die Beauty ihre turbulente Beziehung inzwischen hinter sich gelassen und ist angeblich mit einem Private-Equity-Investor zusammen. Der Insider behauptet zudem, Tristan sei "eifersüchtig, dass "Khloé in ihrer neuen Beziehung glücklich ist".

Der Keeping up with the Kardashians-Star wies erst im April in einem Interview mit ABC News die Gerüchte zurück, dass es zwischen Tristan und ihr zu einem Comeback kommen könnte. "Ich denke immer noch, dass er ein toller Kerl und ein toller Vater ist, er ist nur nicht der Richtige für mich", meinte sie damals.

Getty Images Tristan Thompson, Profi-Basketballer

Getty Images Tristan Thompson, Sportler

Getty Images Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

