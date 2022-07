Beauty-Geheimnis: Hailey Bieber verrät ihre Skincare-Routine

Hailey Bieber (25) lüftet ihr Beauty-Geheimnis! Das Model ist aus der Fashion-Szene nicht mehr wegzudenken, denn sie schritt schon für unzählige große Marken wie Ralph Lauren (82), Guess und Tommy Hilfiger (71) über den Laufsteg. Mittlerweile hat die Schönheit auch ihre eigene Marke namens Rhode für die Hautpflege herausgebracht. Hailey verriet nun, welche ihrer Produkte sie täglich in ihrer Skincare-Routine benutzt.

Auf TikTok veröffentlichte die 25-Jährige ein Video, in dem sie ihre Beauty-Routine zeigt. So filmte sich das ungeschminkte Model vor einem Spiegel im Badezimmer, während es sein Beautyprogramm vorstellt, das aus drei einzelnen Schritten besteht. Da die Frau von Justin eine sehr trockene Haut hat, benutzt sie erst drei Pumps von ihrem feuchtigkeitsspendenden Serum. Danach folgt eine Feuchtigkeitscreme, die sie mit kreisenden Bewegungen in ihre Haut einmassiert. Die Lippen dürfen in Haileys Skincare natürlich nicht fehlen, weshalb sie einen pflegenden Lipgloss zum Schluss noch aufträgt.

Zuletzt gönnte sich das Model gemeinsam mit seinem Mann eine Auszeit. So wurde das Paar während eines Bootsausflugs in Idaho gesichtet, als es seine Zweisamkeit genoss: Hailey und Justin tauschten während ihres Ausflugs Zärtlichkeit aus, indem sie sich immer wieder umarmten und küssten.

Anzeige

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, Model

Anzeige

Instagram / haileybieber Hailey Bieber im Juli 2022

Anzeige

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de