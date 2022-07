Knutsch-Alarm: Justin und Hailey Bieber genießen Auszeit

Justin (28) und Hailey Bieber (25) können die Finger nicht voneinander lassen! Seit 2018 sind der Musiker und das Model verheiratet. In ihrer Ehe machten die beiden seitdem gute und schlechte Zeiten durch – besonders in den vergangenen Wochen stand die Unternehmerin ihrem Mann während seiner Erkrankung bei. Nach dieser anstrengenden Phase genossen die zwei nun einen Mini-Urlaub und knutschten dort, was das Zeug hält!

Aktuelle Paparazzibilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen das Pärchen bei ihrer Auszeit in Coeur d'Alene, Idaho. Gemeinsam mit einigen Freunden zog es die beiden dort mit einem Boot auf einen See – und die Zeit auf dem Wasser nutzten Justin und Hailey für ein wenig Zweisamkeit. Total verliebt küssten und umarmten sich die zwei immer wieder und konnten offenbar mal richtig die Seele baumeln lassen.

Doch im Liebesurlaub der Biebers war zuletzt nicht nur Entspannung angesagt. Auch etwas Action stand auf dem Programm: Justin und Hailey besuchten ein Strandbad, in dem sich vor allem der Sänger auf der Wasserrutsche prächtig zu amüsieren schien.

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber

Getty Images Der Sänger Justin Bieber mit seiner Frau Hailey

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber

